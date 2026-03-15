За добу Сили оборони ліквідували 740 окупантів, один російський корабель та 4 ворожі танки

Упродовж минулої доби українські військові знищили ворожий корабель, 65 крилатих ракет та ліквідували 740 окупантів.
Про це ідеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 279 170 (+740) осіб
- танків – 11 781 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 24 213 (+1) од.
- артилерійських систем – 38 438 (+17) од.
- РСЗВ – 1 686 (+0) од.
- засоби ППО – 1 332 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 349 (+0) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 179 270 (+1 984) од.
- крилаті ракети – 4 468 (+65) од.
- кораблі / катери – 32 (+1) од. (підтверджено результат попередніх уражень)
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 83 513 (+110) од.
- спеціальна техніка – 4 089 (+1) од.
Дані уточнюються.