Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом "Дружба"
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Переконуйте не пацієнта, а лікаря: історія колишньої представниці фарми
Довічне позбавлення волі присудили мешканці Херсона за державну зраду
За добу Сили оборони ліквідували 740 окупантів, один російський корабель та 4 ворожі танки

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близко близько 1 279 170 солдатів.

Фото: facebook/Ihor Lutsenko

Упродовж минулої доби українські військові знищили ворожий корабель, 65 крилатих ракет та ліквідували 740 окупантів.

Про це ідеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.26 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу – близько 1 279 170 (+740) осіб 
  • танків – 11 781 (+4) од.
  • бойових броньованих машин – 24 213 (+1) од.
  • артилерійських систем – 38 438 (+17) од.
  • РСЗВ – 1 686 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 332 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 349 (+0) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 179 270 (+1 984) од.
  • крилаті ракети – 4 468 (+65) од.
  • кораблі / катери – 32 (+1) од. (підтверджено результат попередніх уражень)
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 83 513 (+110) од.
  • спеціальна техніка – 4 089 (+1) од.

Дані уточнюються.

