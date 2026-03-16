Росіяни атакували Запоріжжя та область. Поранені люди, є знеструмлення

Шість людей поранені внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району. Є знеструмлення. Загалом упродовж доби окупанти завдали 710 ударів по 34 населених пунктах області.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Іван Федоров та ДСНС.

Уночі РФ дронами атакувала приватний сектор Запоріжжя. Поранення дістали 18-річний чоловік та жінки 48 і 81 років. Всім надають необхідну медичну допомогу. За чотирма сусідніми адресами рятувальники ліквідували загоряння житлових будинків на загальній площі 230 кв. м.

Наслідки російської атаки у Запоріжжі

На світанку росіяни знову обстріляли Запоріжжя. Сталася пожежа. Внаслідок удару знеструмлено понад 7500 абонентів.

Дві людини поранені внаслідок вчорашньої ворожої атаки на Запорізький район. Росіяни fpv-дроном ударили по Розумівці. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджений паркан приватного будинку. Поранені 73-річна жінка та 36-річний чоловік

Загалом війська РФ здійснили 18 авіаударів по Малокатеринівці, Веселянці, Барвинівці, Новоселівці, Любицькому, Оріхову, Мирному, Гуляйпільському, Воздвижівці, Чарівному, Копанях, Верхній Терсі.

401 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Розумівку, Лисогірку, Степногірськ, Приморське, Лук’янівське, Павлівку, Степове, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Зелене, Добропілля, Прилуки, Щербаки, Чарівне, Варварівку, Мирне, Цвіткове, Гірке.

Зафіксовано 5 обстрілів з РСЗВ по Залізничному, Варварівці та Новоданилівці.

286 артилерійських ударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Лук’янівському, Степовому, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Добропіллю, Варварівці, Чарівному, Зеленому та Прилуках.

Надійшло 88 повідомлень про пошкодження житла, об’єктів інфраструктури та автівок.