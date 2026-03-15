Головне за неділю, 15 березня: понад 150 боєзіткнень, напад на суддю у Дніпрі, затримання детектива НАБУ

Бойові дії на Донеччині, 154 бойових зіткнення, ворожі обстріли, “військова співпраця” Росії та Ірану . Яким запам’ятається 1481-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 15 березня відбулося 154 боєзіткнення, найбільше - на Покровському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 15 березня – в новині.

Ворожий безпілотник вибухнув поблизу блокпоста в с. Новоселівка Киселівської громади Чернігівського району, повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

Унаслідок удару є загиблий та поранені серед військовослужбовців, також постраждав поліцейський.

Докладніше – в новині.

У Дніпрі у п’ятницю, 13 березня, о 17:00 напали на суддю Індустріального районного суду, жінка з важкою травмою голови перебуває у лікарні, інформує Рада суддів України.

На суддю напали троє невідомих у балаклавах, повідомляє Українська правда з посиланням на джерело у судовій владі. Біля під'їзду її будинку жінку вдарили по голові, застосували перцевий балончик та намагалися силою посадити в автомобіль без державних номерних знаків. Також постраждав чоловік потерпілої, який перешкодив викраденню.

У РСУ зазначають, що це “чи не перший такий жорстокий напад на суддю за весь період повномасштабної війни Росії проти України”. Рада суддів України звертається до керівництва Національної поліції та Генерального прокурора взяти під особистий контроль розгляд цього випадку.

Докладніше – в новині.

У Національному антикорупційному бюро заявили, що їхнього співробітника затримала Служба безпеки.

"На блокпосту біля в’їзду до м. Суми співробітниками СБУ, які, ймовірно, належать до підрозділу, що перебуває у сфері координації першого заступника Голови СБУ, було безпідставно затримано співробітника НАБУ", - йдеться в повідомленні. У НАБУ зазначили, що співробітник перебував у місті під час виконання службових повноважень у межах офіційного розслідування, а перед призначенням до НАБУ пройшов усі необхідні перевірки.

Серед причин затримання називають той факт, що батьки співробітника мешкають на тимчасово окупованій території.

СБУ своєю чергою пояснила, чому затримали співробітника НАБУ: показав лише сторінку в "Дії" і мав російські контакти в телефоні.

Спецслужба наголошує, що діє "відповідно до чітких інструкцій та алгоритмів для подібних випадків".

Подробиці – в новині.

Росія та Китай допомагають Ірану різними способами, зокрема йдеться про “військову співпрацю”, заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі, пише Politico.

В інтерв'ю телеканалу MS NOW Аракчі назвав Росію та Китай стратегічними партнерами Тегерана під час його війни зі США та Ізраїлем.

“У минулому ми мали тісну співпрацю, яка продовжується й досі, і це включає також військову співпрацю”, – сказав міністр. Він додав, що Іран мав “хорошу співпрацю з цими країнами: політичну, економічну, навіть військову”.

У п'ятницю президент США Дональд Трамп припустив, що президент Росії Володимир Путін, може, “трохи допомогає Ірану”. Тобто противнику США Ірану допомагає Путін, але тисне Трамп чомусь на Зеленського.

Збірна України завершила виступ на XIV зимових Паралімпійських іграх, що проходили в італійських містах Мілан та Кортіна-д'Ампеццо. Упродовж дев'яти змагальних днів українські паралімпійці здобули 19 медалей - 3 золоті, 8 срібних, 8 бронзових - і у підсумку посіли 3-тє місце за кількістю нагород та 7-е в загальнокомандному заліку серед 55-ти країн.

У складі "синьо-жовтих" виступали 35 учасників - 25 паралімпійців та 10 спортсменів-лідерів (гайдів), які змагалися у парабіатлоні, паралижних перегонах, парасноубордингу та парагірськолижному спорті.

Про чемпіонів та призерів Паралімпіади-2026 у складі збірної України – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!