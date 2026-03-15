У МЗС Ірану заявили про “військову співпрацю” з боку Росії та Китаю

Аббас Аракчі заявив, що Тегеран мав “хорошу співпрацю з цими країнами: політичну, економічну, навіть військову”.

У МЗС Ірану заявили про “військову співпрацю” з боку Росії та Китаю
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі
Фото: EPA/UPG

Росія та Китай допомагають Ірану різними способами, зокрема йдеться про “військову співпрацю”.

Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі, пише Politico.

В інтерв'ю телеканалу MS NOW Аракчі назвав Росію та Китай стратегічними партнерами Тегерана під час його війни зі США та Ізраїлем.

“У минулому ми мали тісну співпрацю, яка продовжується й досі, і це включає також військову співпрацю”, – сказав міністр. Він додав, що Іран мав “хорошу співпрацю з цими країнами: політичну, економічну, навіть військову”.

У п'ятницю президент США Дональд Трамп припустив, що президент Росії Володимир Путін, може, “трохи допомогає Ірану”.

Іран та Росія зміцнили зв'язки за останнє десятиліття у відповідь на опір США. Іран постачає Росії безпілотники “Shahed” вітчизняної розробки, які Москва використовує для ведення війни в Україні, аж до створення заводів у Росії. Дві країни також висловили свою підтримку нині неіснуючому режиму Башара Асада в Сирії.

У 2021 році Іран підписав 25-річну угоду про економічне співробітництво з Пекіном, яка передбачає постачання іранської нафти до Китаю.

