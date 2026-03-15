Кількість смертей у Кенії через повені зросла до понад 60

Протягом останнього тижня в Кенії унаслідок повеней загинуло щонайменше 62 особи, повідомляє BBC.

Минулого тижня було відомо про понад 40 жертв.

За даними Червоного Хреста Кенії, цієї ночі мікроавтобус-таксі застряг через підняття рівня води в столиці Найробі. З місця інциденту врятували 11 людей, ще двох дітей витягнули із затопленого будинку.

Сильні дощі протягом останнього тижня спричинили у східноафриканській раптові повені. Річки вийшли з берегів, затопивши будинки та пошкодивши дороги, лінії електропередач та водопроводи.

У Найробі через пошкодження мостів закрили низку доріг, відомо також про затоплення шкіл після суботньої зливи.

Міністерство внутрішніх справ попередило в неділю, що в різних частинах країни зберігаються сильні дощі, що збільшує ризик повеней.

Більше половини загиблих – 33 особи – загинули в Найробі, де основним фактором була погана дренажна система, а також захаращення річок і водних шляхів через нерегульовану забудову