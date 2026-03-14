У Німеччині більшає українських чоловіків призовного віку. За рік їхня кількість зросла на 52 тисячі

Лише в лютому до ФРН заїхали понад чотири тисячі чоловіків-українців. У блоці ХДС/ХСС хочуть вжити заходів через те, що багато «молодих чоловіків призовного віку» отримують у країні соціальні виплати.

У Німеччині більшає українських чоловіків призовного віку. За рік їхня кількість зросла на 52 тисячі
українці у Берліні, 24 лютого 2025 (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

Кількість українських чоловіків віком від 18 до 63 років у Німеччині протягом року помітно зросла. Про це свідчать аналізи, зроблені на основі даних Центрального реєстру іноземців, пише Die Welt

Як повідомило Федеральне відомство з питань міграції та біженців (BAMF) виданню Welt am Sonntag, станом на 9 березня 2026 року в Німеччині перебували загалом 1 340 362 особи, які в’їхали до країни у зв’язку з війною в Україні.

Серед них — 349 520 чоловіків і 500 393 жінки віком від 18 до 63 років.

Рік тому чоловіків цієї вікової групи було 297 660. Таким чином, за дванадцять місяців їхня кількість зросла приблизно на 52 тисячі осіб. Кількість жінок віком від 18 до 63 років за той самий період збільшилася майже на 24 тисячі.

До подібних висновків дійшов і аналіз Федерального агентства з працевлаштування для вікової групи від 15 до 64 років. Частка чоловіків там нині становить близько 41 відсотка; у травні 2022 року вона була лише 26 відсотків. Ці цифри є політично чутливими, оскільки для багатьох громадян України призовного віку після оголошення загальної мобілізації діють обмеження на виїзд з країни.

Спочатку вони стосувалися чоловіків віком від 18 до 60 років. У серпні Київ частково пом’якшив правила: відтоді молоді чоловіки до 22 років можуть залишати країну. Як зазначило Федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини, цією можливістю активно користувалися з осені. 

Останнім часом чоловіки-біженці також продовжують прибувати до Німеччини. За даними BAMF, у лютому федеральні землі зареєстрували в центральній системі реєстрації FREE 8783 українських шукачів захисту, серед них — 4392 чоловіки, включно з неповнолітніми.

Водночас із боку ХДС/ХСС лунає критика. «Молодим чоловікам призовного віку з України не місце в німецькій системі соціальних виплат», — заявив речник парламентської фракції з внутрішньополітичних питань Александр Тром. За його словами, інші європейські країни, зокрема Польща, уже давно змінили свої підходи до виплат. Тром також вимагає «справедливого розподілу українських біженців у межах Європи».

﻿
