Головне за суботу, 14 березня: майже 120 боєзіткнень, атака на Запоріжжя, День добровольця

Бойові дії на Донеччині, 117 бойових зіткнень, ворожі обстріли, спецбрифінг щодо наслідків російських атак на «Дружбу». Яким запам’ятається 1480-й день повномасштабної війни.

Обстріл поїзда на Сумщині 14 березня 2026 року

Росіяни атакували керованими авіабомбами Запоріжжя, загинула одна людина.

Станом на 21:43, за даними від очільника ОВА Івана Федорова, допомога медиків знадобилася і чотирирічному хлопчику. Таким чином кількість поранених внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя зросла до 19 людей.

Кількість жертв нічної російської масованої комбінованої атаки у Київській області зросла до п’яти.

Кількість поранених зросла до 22 осіб.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 14 березня відбулося 117 бойових зіткнень.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 25 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Клебан-Бика, Плещіївки, Русиного Яру та Софіївки.

У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження в ніч на 14 березня нафтопереробного заводу “Афіпський” та інфраструктури порту “Кавказ” у Краснодарському краї РФ.

Обидва підприємства задіяні в забезпеченні російської армії. Масштаби завданих збитків уточнюються.

Сили оборони України також уразили аеродром "Майкоп" у Республіці Адигея РФ. Є влучання по об’єктах інфраструктури аеродрому.

На ТОТ Донеччини Сили оборони України уразили пускову ворожу установку ОТРК "Іскандер", РЛС "Небо-У", РЛС С-300 в т.о. Криму та командно-спостережні пункти противника.

А спецпризначенці ГУР МОУ уразили два військові судна росіян: виведено з ладу залізничний пором "Слав'янін" та пошкоджено судно "Авангард", які транспортували зброю, військову техніку і боєприпаси.

З нагоди Дня українського добровольця Президент України Володимир Зеленський зустрівся з українськими воїнами, цивільними та рідними полеглих захисників.

Президент подякував усім, хто став на захист країни, та наголосив, що саме вибір добровольців у критичні моменти історії допомагав рятувати мільйони життів.

Учасники зустрічі вшанували хвилиною мовчання пам'ять воїнів, які віддали життя за свободу України. Зеленський вручив найвищі державні нагороди, зокрема, ордени «Золота Зірка» Героя України (посмертно та особисто), відзнаки «Хрест бойових заслуг», а також ордени Богдана Хмельницького, «За мужність», «За заслуги» та медалі.

Для представників іноземних дипломатичних місій провели спеціальний брифінг щодо наслідків російських атак на інфраструктуру нафтопроводу «Дружба», повідомив голова правління Нафтогазу Сергій Корецький.

За його словами, до заходу долучилися представники 31 держави, зокрема країн G7 та європейських партнерів. «Представили вичерпні матеріали про характер атаки та її наслідки, зокрема фото- і відеозаписи з місця події. Також детально поінформували дипломатів про виклики, з якими стикаються наші колеги», - розповів Корецький.

Він додав, що відновлення подібної інфраструктури є складним технологічним процесом, це потребує часу, спеціалізованого обладнання та роботи в умовах постійних загроз повторних російських ударів.

14 березня російські окупанти завдали удару безпілотником по приміському пасажирському поїзду сполученням «Смородине — Ворожба», передає «Суспільне».

Інцидент стався неподалік села Новоселиця Верхньосироватської громади. Дрон влучив у штовхач (локомотив) потягу. Інформація про потерпілих не надходила. Усіх пасажирів оперативно евакуювали в безпечне місце. Правоохоронці документують наслідки чергового воєнного злочину РФ проти цивільної інфраструктури.

