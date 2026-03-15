Унаслідок російських обстрілів на Сумщині є постраждалі

Протягом доби, з ранку 14 березня до ранку 15 березня 2026 року, російські війська здійснили понад 80 обстрілів по 34 населених пунктах Сумської області.

Як повідомляє очільник Сумьскої ОВА Олег Григоров, під ударами опинилися 15 територіальних громад регіону. Найбільше атак зафіксували у Сумський район та Шосткинський район.

Внаслідок російських обстрілів є постраждалі серед мирних жителів.

У Шосткинській громаді через удар безпілотника поранення отримав 64-річний чоловік. У Березівській громаді керована авіаційна бомба влучила у відділення пошти. Внаслідок цього постраждали дві жінки віком 55 та 66 років.

У Великописарівській громаді через атаку ворожого дрона травмувалася 85-річна жінка.

Крім того, до медичного закладу звернувся 69-річний чоловік, який постраждав під час удару безпілотника по Сумська громада ще 12 березня.

Під ворожим вогнем перебували населені пункти Сумської, Верхньосироватської, Миколаївської сільської, Миропільської, Юнаківської, Краснопільської, Березівської, Глухівської, Есманьської, Шалигинської, Зноб-Новгородської, Шосткинської, Новослобідської, Кириківської та Великописарівської громад.

Російські військові застосовували міномети, артилерію, FPV-дрони, безпілотники та керовані авіаційні бомби.

Через обстріли пошкоджено та зруйновано низку об’єктів цивільної інфраструктури. Зокрема, у Березівській громаді знищено приміщення пошти та пошкоджено школу, пекарню, магазин, адміністративну будівлю, житлові будинки й автомобілі.

У Глухівській громаді пошкоджено приватний будинок, автомобіль та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

У Шосткинській громаді зазнали пошкоджень багатоквартирні будинки, автомобілі та маршрутний мікроавтобус. Також руйнування зафіксовано у Зноб-Новгородській, Верхньосироватській та Миколаївській громадах. У Сумській громаді пошкоджено нежитлове приміщення.

Протягом доби з прикордонних громад евакуювано 22 людей.

Повітряна тривога в регіоні тривала 19 годин 9 хвилин.