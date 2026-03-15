Сили ППО знешкодили 90 із 97 ворожих БпЛА

Уночі 15 березня РФ атакувала Україну 97 ударними безпілотниками, 70 із них – "шахеди". Сили ППО знешкодили 90 ворожих цілей.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 15 березня (з 18:00 14 березня) противник атакував 97 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово – рф., Гвардійське - ТОТ АР Крим, близько 70 із них – "шахеди", – ідеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 90 ворожих БпЛА.

Зафіксовано влучання 5 ударних БпЛА на 5 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" – наголошують у повітряних силах.