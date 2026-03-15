У Запорізькій області через атаки РФ загинули дві людини, ще 22 – постраждали

Ворог завдав 735 ударів по 43 населених пунктах Запорізької області.

наслідки російської атаки у Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА

Унаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький райони двоє людей загинуло, ще 22 дістали поранень.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Загалом упродовж доби окупанти завдали 735 ударів по 43 населених пунктах Запорізької області.

"Війська рф здійснили 24 авіаудари по Запоріжжю, Веселянці, Таврійському, Любицькому, Самійлівці, Новоукраїнці, Заливному, Біленькому, Широкому, Копанях, Верхній Терсі, Воздвижівці, Гуляйпільському, Чарівному, Долинці, Василівському, Тимошівці та Рівному", – зазначає Федоров.

Ще 527 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Червонодніпровку, Новоолександрівку, Мар’ївку, Степне, Степногірськ, Приморське, Лук’янівське, Павлівку, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Мирне, Чарівне, Святопетрівку, Зелене, Варварівку, Добропілля, Прилуки та Нове Запоріжжя.

Зафіксовано 5 обстрілів з РСЗВ по Новояковлівці, Новоандріївці, Гуляйпільському, Верхній Терсі та Косівцевому.

179 артилерійських ударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Лук’янівському, Павлівці, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Мирному, Святопетрівці, Зеленому, Варварівці та Добропіллю.

Надійшло 405 повідомлень про пошкодження житла, об’єктів інфраструктури та автівок.

