Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Херсоні, виникла пожежа

Вночі російські війська знову атакували місто Херсон. Внаслідок артобстрілу сталася пожежа у п’ятиповерховому житловому будинку.
Про це інформує ДСНС Херсонської області.
Унаслідок атаки горіли квартири на третьому поверсі та балкони на різних поверхах. Рятувальники оперативно прибули на місце події та ліквідували пожежу. Постраждалих немає.
Вранці ворог завдав повторного ураду. Через влучання російського дрона загорівся мікроавтобус.
Рятувальники, попри ризик повторних атак, ліквідували пожежу. Внаслідок атаки травмовано цивільного чоловіка.
- Минулої доби російські війська продовжили масовані атаки на населені пункти Херсонська область, застосовуючи дрони, авіацію та артилерію. Одна людина загинула, ще 17 дістали поранення.