Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Херсоні, виникла пожежа

Також під атакою РФ опинився цивільний мікроавтобус.

наслідки атаки РФ у Херсоні
Фото: ДСНС Херсонської області

Вночі російські війська знову атакували місто Херсон. Внаслідок артобстрілу сталася пожежа у п’ятиповерховому житловому будинку. 

Про це інформує ДСНС Херсонської області.

Унаслідок атаки горіли квартири на третьому поверсі та балкони на різних поверхах. Рятувальники оперативно прибули на місце події та ліквідували пожежу. Постраждалих немає.

Вранці ворог завдав повторного ураду. Через влучання російського дрона загорівся мікроавтобус. 

Фото: ДСНС Херсонської області

Рятувальники, попри ризик повторних атак, ліквідували пожежу. Внаслідок атаки травмовано цивільного чоловіка.

