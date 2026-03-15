Тільки французькі системи протиповітряної оборони SAMPT/T можуть бути альтернативою американським Patriot – єдиним системам, що здатні збивати російську балістику в Україні. Саме альтернатива в протиповітряній обороні була головною темою з французьким президентом Еммануелем Макроном, сказав Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 14 березня.

Український президент зазначив, що цього року з’ясують, чи здатні системи SAMP/T збивати балістику. Якщо тестування будуть успішними, то першими в черзі будуть українці.

“В цьому році ми отримаємо систему, яку будемо тестувати проти балістики. Тому якщо це спрацює, це стане довгостроково хорошою допомогою”, – сказав він.

Потреба в альтернативних до американських засобах загострилася на тлі війни на Близькому Сході. Президент зазначив, що ризик впливу цього конфлікту на постачання Україні ракет дуже високий.

“Ми не знаємо, скільки всього є у США, бо це закрита інформація. Ми можемо лише приблизно розуміти обсяги. Але точну кількість і якими обсягами США готові ділитися з Близьким Сходом – знає тільки Америка. Із нашого досвіду останнім часом: ми отримували кількість від Сполучених Штатів виходячи з можливостей виробництва і купували це через PURL, а не базуючись на тому, що є на складах Сполучених Штатів”, – сказав він.

Є декілька кроків, що могли б зменшити ризики, сказав глава держави. Перша – з кількома країнами обговорюватимуть, яка кількість у них є на складах. Друга – розгляд французьких систем як альтернативи.

“Якщо нам з французами вдасться і ми зможемо збивати балістику, то це перша така альтернатива. І, безумовно, ми з Емманюелем домовляємося, що в цій черзі Україна буде першою. Бо як тільки вони почнуть збивати балістику, одразу буде черга. Тому моїм головним завданням було домовитися, що ми тестуємо з ними разом і будемо першими в черзі. Інших альтернатив я поки що не бачу. Лише також ще країни, яким ми допомагаємо надійно, в якийсь момент теж можуть допомогти нам”, – сказав президент.

Зеленьский підкреслив, що Україна не хоче втрачати США.

“Ми не хочемо втрачати американців, ми про це говоримо відкрито. Американці, безумовно, зараз фокусуються більше на Близькому Сході. Це відкрита інформація. Коли така держава концентрується на бойових діях в іншому напрямку, то вона буде використовувати всі свої можливості, щоб продемонструвати свої важелі впливу і себе. Тому може бути відтермінування постачання якоїсь зброї або зменшення обсягу відповідних дефіцитних засобів захисту для нас”, – додав президент.