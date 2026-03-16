Упродовж минулої доби російські війська поранили п’ятьох мешканців Херсонщини. Росіяни атакували 40 населених пунктів області.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Молодіжне, Придніпровське, Наддніпрянське, Білозерка, Кізомис, Благовіщенське, Дніпровське, Ромашкове, Янтарне, Велетенське, Розлив, Новодмитрівка, Томина Балка, Микільське, Іванівка, Токарівка, Берислав, Тараса Шевченка, Борозенське, Нова Кам'янка, Червоне, Хрещенівка, Костирка, Новорайськ, Костромка, Трифонівка, Осокорівка, Велика Олександрівка, Біляївка, Золота Балка, Львове, Миколаївка, Милове, Монастирське, Республіканець, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 12 приватних будинків.

Також окупанти понівечили магазин, газову трубу, складське приміщення, господарчі споруди, сільгосптехніку, маршрутне таксі та приватні автомобілі.