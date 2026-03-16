Суспільство / Війна

У Запоріжжі через атаку РФ загинула жінка, є поранені (оновлено)

Пошкоджений будинок. 

Поранені унаслідок російської атаки у Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА

Сьогодні, 16 березня, російська армія атакувала Запоріжжя. Одна жінка загинула, є поранені. Серед постраждалих є неповнолітня. 

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Іван Федоров. 

"Ворог атакував Запоріжжя. Дістала поранень жінка. Їй надається медична допомога", – розповів він спочатку і тоді зазначив, що пошкоджений приватний будинок.  

Станом на 10:20 повітряна тривога тривала. 

Федоров попереджав, що у області є загроза застосування керованих авіаційних бомб.

Доповнення. Станом на 11:22 відомо про трьох поранених через ворожу атаку і одну загиблу. Під завалами перебували 15-річна дівчина та жінка, яка має інвалідність. Зараз усі травмовані перебувають під наглядом лікарів. 

Фото: Запорізька ОВА
Наслідки російської атаки у Запоріжжі

Ворог атакував БпЛА приватний сектор в одному із житлових кварталів Запоріжжя. Пошкоджені будинки: вибиті вікна, понівечені покрівлі та фасади.

