Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Правоохоронці затримали дезертира, якого підозрюють у корегуванні атак по Дніпру

Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Затриманий імовірний корегувальник
Фото: СБУ

Правоохоронці затримали чоловіка, який самовільно залишив військову частину та, за даними слідчих, корегував атаки ворога по Дніпру. 

Про це повідомили у СБУ

«Військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України викрили ще одного агента фсб у лавах ЗСУ. Ним виявився завербований ворогом мобілізований, який самовільно залишив військову частину та коригував атаки рф по Дніпру», – йдеться у повідомленні. 

Чоловіка запримітили росіяни, коли той шукав легкі заробітки у Телеграм-каналах після втечі з підрозділу. Погодившись працювати на фсб, агент обходив місто та його околиці, щоб виявити та зафіксувати координати об’єктів оборонної та критичної інфраструктури. Серед об’єктів, за якими «полював» фігурант, – блокпости та запасні командні пункти українських військ, а також станції регіональної філії Укрзалізниці.

Він знімав на відео цілі, маскуючи зйомку під телефонні розмови. 

Невдовзі після початку розвідвилазок фігурант вирішив тимчасово «залягти на дно» в будинку своїх родичів на Дніпропетровщині. Утім, співробітники СБУ вже задокументували кожен його крок і на фінальному етапі операції затримали.

Під час обшуку в чоловіка вилучили смартфон із доказами роботи на ворога, зокрема зашифровані відеофайли із військовими об’єктами та їхніми координатами на гугл-картах.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Затриманий перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

