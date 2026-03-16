Правоохоронці затримали дезертира, якого підозрюють у корегуванні атак по Дніпру

Правоохоронці затримали чоловіка, який самовільно залишив військову частину та, за даними слідчих, корегував атаки ворога по Дніпру.
«Військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України викрили ще одного агента фсб у лавах ЗСУ. Ним виявився завербований ворогом мобілізований, який самовільно залишив військову частину та коригував атаки рф по Дніпру», – йдеться у повідомленні.
Чоловіка запримітили росіяни, коли той шукав легкі заробітки у Телеграм-каналах після втечі з підрозділу. Погодившись працювати на фсб, агент обходив місто та його околиці, щоб виявити та зафіксувати координати об’єктів оборонної та критичної інфраструктури. Серед об’єктів, за якими «полював» фігурант, – блокпости та запасні командні пункти українських військ, а також станції регіональної філії Укрзалізниці.
Він знімав на відео цілі, маскуючи зйомку під телефонні розмови.
Невдовзі після початку розвідвилазок фігурант вирішив тимчасово «залягти на дно» в будинку своїх родичів на Дніпропетровщині. Утім, співробітники СБУ вже задокументували кожен його крок і на фінальному етапі операції затримали.
Під час обшуку в чоловіка вилучили смартфон із доказами роботи на ворога, зокрема зашифровані відеофайли із військовими об’єктами та їхніми координатами на гугл-картах.
Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Затриманий перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.