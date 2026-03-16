У ДСНС повідомили про смерть двох дітей через вибух газу на Миколаївщині

Через вибух побутового газу у Миколаївській області, ймовірно, загинули двоє дітей, повідомили у ДСНС.

Подія сталася у селищі Братське Вознесенського району.

Рятувальникам повідомили, що під завалами житлового будинку можуть перебувати діти. Під час розбору конструкцій надзвичайники дістали хлопчика 2017 р. н., якого передали бригаді “швидкої”.

Згодом рятувальники знайшли ще двох дітей – 2014 та 2022 років народження. Дівчаток дістали без свідомості. Медики проводили реанімаційні заходи на місці, проте, на жаль, врятувати їх не вдалося.

Матір дітей (1997 р. н.) вибуховою хвилею відкинуло на подвір’я. Жінку одразу госпіталізували, наразі вона перебуває у лікарні з опіками голови та рук.

Рятувальникам на місці допомагали співробітники поліції та місцеві мешканці.