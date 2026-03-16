Головне за ніч та ранок понеділка, 16 березня: атаки на Київ та Запоріжжя, майже 170 боєзіткнень, вибух в Дубайському аеропорту

Нічна повітряна атака, 167 бойових зіткнень, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, церемонія нагородження премії "Оскар", війна на Близькому Сході.

Вранці понеділка російська армія влаштувала нову атаку на Київ. Працювала протиповітряна оборона. Атака тривала близько 1,5 години – відбій оголосили о 9:58. Потерпілих немає.

Повітряні сили розповіли, що після дронів ворог запустив ракету.

Мер міста Віталій Кличко згодом повідомив, що уламки дрона впали в самому центрі Києва. Пожежі і потерпілих немає. За даними голови КМВА Тимура Ткаченка, постраждав Шевченківський район – Майдан незалежності.

Попередню атаку на столичний регіон ворог здійснив уночі суботи. Значних пошкоджень зазнала Київська область, загинули люди.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 167 боїв, найбільше – на Покровському напрямку (36).

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 23 атаки у напрямку Костянтинівки, Іллінівки, Новопавлівки та в районі населених пунктів Плещіївка, Бересток, Русин Яр.

Сили оборони уразили два райони зосередження живої сили та три інші важливі об’єкти окупантів.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 760 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 1 279 930 солдатів.

Російська армія атакувала Запоріжжя.

Станом на 11:22 було відомо про трьох поранених через ворожу атаку і одну загиблу. Під завалами перебували 15-річна дівчина та жінка, яка має інвалідність.

Сьогодні, 16 березня, російська армія завдала дронової атаки по Харкову. Відомо про щонайменше одного постраждалого.

Пошкоджені будинки.

Уночі та вранці противник атакував 211 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Дрони летіли із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, що у РФ, Гвардійське – ТОТ АР Крим. Понад 100 із цих дронів були «шахедами».

«Особливість – нетипова ранкова атака противника із застосуванням ударних дронів різних типів у напрямку Київщини. Основні напрямку удару – Одеська, Запорізька та Київська області», – прокоментували у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 11:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 194 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Дубайський аеропорт призупинив рейси внаслідок влучання дрона в паливний резервуар.

Одне з найзавантаженіших летовищ світу тимчасово не працює.

У ніч на 16 березня в Лос-Анжелесі відбулася 98-ма церемонія нагородження премії "Оскар".

Найкращим фільмом стала стрічка "Одна битва за іншою".

За перемогу у цій номінації змагалися також "Буґонія"; "Франкенштейн"; "F1: Фільм"; "Гамнет"; "Марті Супрім. Геній комбінацій"; "Таємний агент"; "Сентиментальна цінність"; "Грішники"; "Потяг у снах".

