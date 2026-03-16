Унаслідок російських обстрілів Дніпропетровської області загинуло двоє людей. Семеро – дістали поранень, серед них троє дітей.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжа.
Окупанти атакували Зайцівську громаду Синельниківського району.
Пошкоджена школа, зруйновані 10 приватних будинків. З-під завалів рятувальники дістали тіла двох загиблих.
Троє поранених госпіталізовані. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.
Решта лікуватиметься амбулаторно. З-поміж них дівчата 8 та 17 років і 17-річний хлопець.
- Упродовж доби російські війська понад 10 разів атакували два райони Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками. Поранена 71-річна жінка.