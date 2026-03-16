ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок обстрілів Дніпровщини загинуло дві людини, – ОВА

Троє поранених госпіталізовані. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. 

Фото: Вікіпедія

Унаслідок російських обстрілів Дніпропетровської області загинуло двоє людей. Семеро – дістали поранень, серед них троє дітей. 

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжа.

Окупанти атакували Зайцівську громаду Синельниківського району.

Пошкоджена школа, зруйновані 10 приватних будинків. З-під завалів рятувальники дістали тіла двох загиблих. 

Решта лікуватиметься амбулаторно. З-поміж них дівчата 8 та 17 років і 17-річний хлопець.

Наслідки обстрілів росіянами Дніпропетровської області
