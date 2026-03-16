На Буковині правоохоронці суддю підозрюють у підбурювані адвоката до хабаря

На Буковині співробітники СБУ та НАБУ підозрюють суддю у підбурюванні адвоката до хабаря у 30 тисяч доларів.

"Служба безпеки та НАБУ ліквідували ще одну злочинну схему у судових органах України. За результатом спільних дій на Буковині затримано суддю, відрядженого до одного із місцевих судів, який займався підбуренням до надання хабарів", – ідеться у повідомленні відомства.

За матеріалами справи, фігурант схиляв адвоката дати 30 тисяч доларів столичному судді.

Як зазначають у відомстві, за ці гроші київський суддя мав виправдати особу, обвинувачену у вчиненні кримінального правопорушення у сфері службової діяльності.

На підставі зібраних доказів судді з Чернівецької області повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 27 та ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (підбурювання до пропозиції, обіцянки або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.