Суд підтвердив вироки Табачнику та іншим посадовцям часів Януковича за державну зраду

Дмитру Вороні та М. Саїдову призначено по 12 років позбавлення волі.

Касаційний кримінальний суд підтвердив вирок колишньому міністру освіти і науки України Дмитру Табачнику. Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати посади в органах влади строком на 15 років.

Як розповіли у Офісі генпрокурора, його визнали винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України); пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України); порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Встановили, що після початку повномасштабного вторгнення РФ Табачник активно допомагав державі-агресору, зокрема поширював антиукраїнські матеріали та виступав у медіа з заявами, спрямованими на дискредитацію української влади. Паралельно підшуковував в Україні осіб із проросійськими поглядами, яких російські спецслужби могли використати для створення агентурної мережі та збору інформації.

Також Табачник координував діяльність окупаційних адміністрацій на захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей.

Крім цього, перебуваючи на тимчасово окупованій території АР Крим, він організував семінар «Нові стандарти освіти та навчання», щоб допомогти окупаційній владі перевести освітню систему на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей на російські стандарти освіти, включно з новими навчальними програмами та фінансовою документацією перед початком навчального року 2022/2023.

Табачник разом із заступником так званого «постійного представника глави Чеченської Республіки в Криму» М. Саїдовим та військовими РФ організував вивезення до окупованого Криму викраденої сільськогосподарської техніки українського підприємства з Мелітополя. Вартість цієї техніки становить 3 млн 590 тис. грн.

Окремо Верховний Суд підтвердив вирок Дмитру Вороні, який добровільно обійняв посаду так званого «радника голови Запорізької військово-цивільної адміністрації» окупаційної влади та допомагав реалізовувати її рішення на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Вироком Вінницького міського суду Вінницької області від 20 березня 2024 року, який згодом залишив без змін Вінницький апеляційний суд 20 січня 2025 року, призначено покарання:

Дмитру Табачнику - 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати посади в органах влади строком на 15 років;

Дмитру Вороні - 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна;

М. Саїдову - 12 років позбавлення волі.

Касаційний кримінальний суд погодився з доводами прокурора: вина засуджених доведена, правова кваліфікація їхніх дій є правильною, а призначене покарання є справедливим.

Кримінальне провадження розглянуто у порядку спеціального судового провадження за відсутності обвинувачених.(in absentia).