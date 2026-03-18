Військового РФ засудили до довічного за розстріл капітана в Голій Пристані

1 листопада 2022 року окупант з автоматичної зброї розстріляв цивільний буксир “Ридса” з пасажирами на борту під час швартування.

Військовослужбовця Росії засудили засудили до довічного позбавлення волі за розстріл капітана в Голій Пристані Херсонської області.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Прокурори довели, що 1 листопада 2022 року в Голій Пристані він з автоматичної зброї розстріляв цивільний буксир “Ридса” з пасажирами на борту під час швартування. Капітан судна отримав поранення в голову і загинув на місці.

Окупанти намагалися приховати злочин і поширювали фейки про нібито “обстріл з боку ЗСУ”.

Окупанта засудили до довічного позбавлення волі за порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

“Умисні вбивства беззбройних цивільних людей є грубим порушенням законів та звичаїв війни. Попри тимчасову окупацію та ведення активних бойових дій на Херсонщині, правоохоронними органами фіксується кожен воєнний злочин представників країни-агресора та докладаються максимальні зусилля задля встановлення злочинців, від безпосередніх виконавців до їхніх командирів. Жоден злочин не залишиться безкарним”, – нагадали в ОГП.