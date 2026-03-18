В застосунку "Дія" спростили продовження бронювання

Продовжити бронювання в "Дії" відтепер можна без пауз.

Про це повідомили в застосунку "Дія".

Раніше потрібно було спочатку розбронювати працівника і лише потім подавати нову заяву. Тепер це безшовний перехід, який займатиме до 24 годин.

Послуга доступна для юридичних осіб та їхніх філій. Заяву може подати керівник чи підписант за ЄДР або уповноважена особа.

Як це працює?

Якщо орган, що надав критичність компанії, і роль працівника не змінилися, перебронювання відбувається без анулювання:

Авторизуйтеся на порталі Дія як керівник чи підписант або уповноважена особа.

Оберіть послугу Продовження бронювання працівників.

Перевірте автоматично завантажені дані про вашу компанію.

Оберіть осіб, яким необхідно продовжити бронювання, та внесіть їхні дані.