Окупанти вдарили по території АЗС на Харківщині, є поранені

Російські окупанти атакували автозаправну станцію у Богодухові на Харківщині. Відомо про трьох постраждалих.

Про це повідомили у поліції Харківської області.

"20 квітня війська РФ здійснили авіаудар БпЛА по місту Богодухів. Влучання відбулося в місцеву автозаправну станцію. Постраждали троє цивільних чоловіків - 43, 45, 64 років. Поранених доставили до лікарні", – ідеться у повідомленні.

На місці удару зайнялась пожежа. Також пошкоджені автівки.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу.