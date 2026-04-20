ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти вдарили по території АЗС на Харківщині, є поранені

На місці удару виникла пожежа.

наслідки атаки РФ
Фото: поліція Харківської області

Російські окупанти атакували автозаправну станцію у Богодухові на Харківщині. Відомо про трьох постраждалих. 

Про це повідомили у поліції Харківської області.

"20 квітня війська РФ здійснили авіаудар БпЛА по місту Богодухів. Влучання відбулося в місцеву автозаправну станцію. Постраждали троє цивільних чоловіків - 43, 45, 64 років. Поранених доставили до лікарні", – ідеться у повідомленні.

На місці удару зайнялась пожежа. Також пошкоджені автівки.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies