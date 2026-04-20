У Силах оборони України спростували поширення дезінформації російських ЗМІ щодо захоплення окупантами населеного пінкту Зибине на Харківщині.

Бійці 16-го армійського корпусу ЗCУ показали ліквідацію російських загарбників на Харківському напрямку і наголошують – поширена на російських ресурсах інформація про нібито захоплення населеного пункту не відповідає дійсності.

"Противник продовжує використання т.зв. тактики “населений пункт в кредит” – оголошення про оволодіння населеними пунктами без фактичного встановлення над ним контролю", – кажуть у 16-му корпусі.

Як зазначають військові, у російських ЗМІ, в рамках декларування успіхів на Харківському напрямку розповсюджено інформацію щодо оволодіння населеним пунктом Зибине, що не відповідає дійсному стану оперативної обстановки на напрямку.

"Противник силами підрозділів зі складу 127 мсп 71 мсд продовжує штурмові дії та намагається розширити “контрольовану зону”. Висування штурмових груп противника було завчасно викрито та нанесено ураження. Втрати противника склали 8 безповоротних, 4 санітарних та 1 квадроцикл", – ідеться у повідомленні.