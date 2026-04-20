В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
7 корпус: ЗСУ зупиняють спроби ворога закріпитися у центрі та на півночі Гришиного

Росіяни прагнуть закріпитися на північних та північно-західних околицях Гришиного.

Фото: скріншот з відео 7 Корпусу ДШВ

Армія РФ нарощує тиск та намагається розвинути наступ у Гришиному Добропільського району Донецької області. Сили оборони зупиняють спроби ворога закріпитися у центрі та на півночі населеного пункту.

Про це повідомляє 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ.

"У Гришиному ситуація загострюється. Противник наростив тиск на населений пункт і намагається розвинути наступ. Українські військові не дозволяють ворогу закріпитися в центральній частині селища", – ідеться у повідомленні.

Днями Сили оборони провели операцію зі знищення пункту накопичення противника. Дочекавшись сприятливого моменту, українські військові завдали авіаційного удару по скупченню росіян. 

За результатами ураження, підтверджено ліквідацію щонайменше трьох окупантів. Також, за наявною інформацією, частина російських військових залишилися під завалами у підвалі без можливості деблокування.

Противник продовжує тиснути і на північ селища. "Для цього намагається обійти Гришине, використовуючи відкриту місцевість та лісосмуги з південно-західного напрямку. 

"Росіяни прагнуть закріпитися на північних та північно-західних околицях. Днями противник спробував прорватися цим маршрутом із використанням бронетранспортера. Сили оборони знищили вороже "таксі" разом із особовим складом, зірвавши спробу його подальшого просування", – додають військові.

