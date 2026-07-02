Під час нічної атаки РФ знищено склад із 800 тисячами книг видавництва BookChef

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Унаслідок нічної російської атаки на Київ 2 липня було зруйновано центральний склад логістичного партнера видавництва BookChef — Denka Logistics, де зберігалася значна частина книжкової продукції. За оцінкою видавництва, втрачено близько 800 тисяч книг.

У BookChef зазначили, що йдеться про наклади, над якими роками працювали автори, перекладачі, редактори, ілюстратори, дизайнери, друкарні, менеджери та логісти.

Водночас у видавництві наголосили, що всі працівники залишилися живими.

Через втрату складу BookChef тимчасово призупиняє всі акції з магазинами-партнерами до стабілізації ситуації з додруками.

«Тимчасово ми не можемо приймати, обробляти та відправляти замовлення у звичному режимі. Це може створити труднощі та затримки навіть із новими накладами книг. Просимо терпіння й розуміння, ми налагоджуємо логістику», — заявив CEO BookChef Олександр Кірпічов.

У видавництві додали, що їхній інтернет-магазин продовжує працювати, та закликали читачів підтримати компанію, купуючи її книги.