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Під час нічної атаки РФ знищено склад із 800 тисячами книг видавництва BookChef

Всі працівники залишилися живими.

Під час нічної атаки РФ знищено склад із 800 тисячами книг видавництва BookChef
знищено склад книг видавництва BookChef, 2 липня 2026
Фото: BookChef

Унаслідок нічної російської атаки на Київ 2 липня було зруйновано центральний склад логістичного партнера видавництва BookChef — Denka Logistics, де зберігалася значна частина книжкової продукції. За оцінкою видавництва, втрачено близько 800 тисяч книг.

У BookChef зазначили, що йдеться про наклади, над якими роками працювали автори, перекладачі, редактори, ілюстратори, дизайнери, друкарні, менеджери та логісти.

Водночас у видавництві наголосили, що всі працівники залишилися живими.

Через втрату складу BookChef тимчасово призупиняє всі акції з магазинами-партнерами до стабілізації ситуації з додруками.

«Тимчасово ми не можемо приймати, обробляти та відправляти замовлення у звичному режимі. Це може створити труднощі та затримки навіть із новими накладами книг. Просимо терпіння й розуміння, ми налагоджуємо логістику», — заявив CEO BookChef Олександр Кірпічов.

У видавництві додали, що їхній інтернет-магазин продовжує працювати, та закликали читачів підтримати компанію, купуючи її книги.

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