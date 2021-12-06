Fitch не вірить у військове зіткнення Росії та України
Fitch не вірить у військове зіткнення Росії та України
"Іноді треба просто встати й зробити. Встати і піти вбивати ворогів". Інтерв'ю з Героєм України Дмитром Коцюбайлом "Да Вінчі"
"Іноді треба просто встати й зробити. Встати і піти вбивати ворогів". Інтерв'ю з Героєм України Дмитром Коцюбайлом "Да Вінчі"
Ярослав Грицак: «Зеленський веде себе, як «перший» Кучма - реставрує систему, проти якої виступали обидва Майдани»
Ярослав Грицак: «Зеленський веде себе, як «перший» Кучма - реставрує систему, проти якої виступали обидва Майдани»
Bild: Росія розглядає план захопити дві третини території України разом із Києвом
Bild: Росія розглядає план захопити дві третини території України разом із Києвом
Колишній міністр економіки Милованов вдруге одружився
Колишній міністр економіки Милованов вдруге одружився
Янукович подав в Окружний адмінсуд Києва позов до Верховної Ради України
Янукович подав в Окружний адмінсуд Києва позов до Верховної Ради України
Помер український композитор і музикант-мультиінструменталіст Данило Перцов
Помер український композитор і музикант-мультиінструменталіст Данило Перцов
У МОЗ нагадали нові карантинні правила, що діятимуть з 6 грудня
У МОЗ нагадали нові карантинні правила, що діятимуть з 6 грудня
ГоловнаСвіт

Лукашенко заявив, що Росія не збирається нападати на Україну

"Багато що зміниться за цей місяць. Ми побачимо розв'язку від Чорного до Балтійського моря".

Лукашенко заявив, що Росія не збирається нападати на Україну
Фото: president.gov.by

Олександр Лукашенко заявив, що Росія не збирається нападати на Україну, а усі заяви про це нібито використовуються як привід, щоб "молотити Росію".

Про це він сказав у понеділок на кадровій нараді з білоруськими чиновниками.

"Треба ж привід для того, щоб молотити Росію. Ось вони повісили цей ярлик. Хоча ніхто в Росії не збирається нападати на Україну. Росія чудово бачить, що твориться в Україні. І те, що там твориться і що планують натівці та американці, неприйнятно не лише для Росії, а й для нас, тому що тут ми поряд", - заявив Лукашенко.

"Ще багато чого зміниться за цей місяць. Ви ще багато побачите. Ми побачимо ось цю розв'язку від Чорного до Балтійського моря, до чого прийдемо... Якісь розв'язки - я думаю, дуже великі - будуть і після Нового року", - додав він.

Нагадаємо, що минулого тижня Лукашенко дав гучне інтерв'ю російському пропагандисту Дмитру Кісельову, в якому сказав, що Білорусь буде на стороні Росії у випадку війни з Україною.

У цьому ж інтерв'ю Лукашенко назвав Крим російським де-факто і де-юре, чим, за словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, "спалив усі мости у відносинах з Україною".

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також