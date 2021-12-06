"Багато що зміниться за цей місяць. Ми побачимо розв'язку від Чорного до Балтійського моря".

Олександр Лукашенко заявив, що Росія не збирається нападати на Україну, а усі заяви про це нібито використовуються як привід, щоб "молотити Росію".

Про це він сказав у понеділок на кадровій нараді з білоруськими чиновниками.

"Треба ж привід для того, щоб молотити Росію. Ось вони повісили цей ярлик. Хоча ніхто в Росії не збирається нападати на Україну. Росія чудово бачить, що твориться в Україні. І те, що там твориться і що планують натівці та американці, неприйнятно не лише для Росії, а й для нас, тому що тут ми поряд", - заявив Лукашенко.

"Ще багато чого зміниться за цей місяць. Ви ще багато побачите. Ми побачимо ось цю розв'язку від Чорного до Балтійського моря, до чого прийдемо... Якісь розв'язки - я думаю, дуже великі - будуть і після Нового року", - додав він.

Нагадаємо, що минулого тижня Лукашенко дав гучне інтерв'ю російському пропагандисту Дмитру Кісельову, в якому сказав, що Білорусь буде на стороні Росії у випадку війни з Україною.

У цьому ж інтерв'ю Лукашенко назвав Крим російським де-факто і де-юре, чим, за словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, "спалив усі мости у відносинах з Україною".