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Ломаченко та Коммі провели першу дуель поглядів перед боєм

Поєдинок відбудеться вже за два дні.

Ломаченко та Коммі провели першу дуель поглядів перед боєм
Майже друзі
Фото: instagram.com/richardcommey

У ніч на неділю, 12 грудня, у Нью-Йорку на легендарній арені "Медісон Сквер Гарден" відбудеться бій між ексчемпіоном світу у трьох вагових категоріях Василем Ломаченком (15-2, 11 КО) та колишнім володарем поясу IBF у легкій вазі Річардом Коммі (30-3-0, 27 KO).

Напередодні поєдинку відбулася пресконференція, під час якої майбутні суперники вперше зустрілися віч-на-віч у традиційній битві поглядів.

Зазначимо, це був один із миролюбних поєдинків. Обидва боксери посміхалися, а наприкінці потиснули один одному руки та обнялися.

Щось буде у рингу?

Григорій МухінГригорій Мухін
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