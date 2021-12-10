Поєдинок відбудеться вже за два дні.

У ніч на неділю, 12 грудня, у Нью-Йорку на легендарній арені "Медісон Сквер Гарден" відбудеться бій між ексчемпіоном світу у трьох вагових категоріях Василем Ломаченком (15-2, 11 КО) та колишнім володарем поясу IBF у легкій вазі Річардом Коммі (30-3-0, 27 KO).

Напередодні поєдинку відбулася пресконференція, під час якої майбутні суперники вперше зустрілися віч-на-віч у традиційній битві поглядів.

Зазначимо, це був один із миролюбних поєдинків. Обидва боксери посміхалися, а наприкінці потиснули один одному руки та обнялися.

Щось буде у рингу?