Музей Сержа Лифаря може отримати приміщення у центрі Києва

Музей Сержа Лифаря має шанс отримати окреме приміщення та розташуватись у центрі Києва, у будинку по вул. Сагайдачного, 20/2. Про це Департамент культури КМДА повідомив виданню Укрінформ.

Зараз музей Лифаря не має свого приміщення та функціонує як філія Музею історії міста Києва. Основні види робіт, які сьогодні виконують науковці філії - описання і упорядкування архіву, колекції та бібліотеки видатного артиста. Частина архіву була передана музею за заповітом самого Лифаря у 1990-х роках, інша частина додалась у 2017 році згідно з волею його дружини Ліллан Алефельд. Основною умовою передачі архіву була гарантія постійного експонування матеріалів у меморіальному музеї, який міська влада обіцяла відкрити це у 1990-х.

За словами працівників Департаменту культури КМДА, музей Лифаря має стати платформою для постійного обміну між експертами, представниками музейної, архівної, мистецької, артистичної, театральної, креативної сфери в Україні та за кордоном, колекціонерами, дослідниками.

Серж Лифар — один з найвидатніших балетних танцівників ХХ ст., що навчався та провів частину життя у Києві. Він танцював у балетах Дягілева, був засновником Академії танцю паризького Гранд-Опера. Пізніше став ректором Інституту хореографії та Університету танцю Парижа та почесним президентом Всесвітньої ради танцю ЮНЕСКО. За 26 років роботи в Опері Лифар виховав одинадцять зірок балету.

Нагадаємо, у 2018 році Київська міська рада перейменувала вул. Сабурова на Троєщині на вул. Сержа Лифаря.