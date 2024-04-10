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​У Костянтинівці на місці влучання російської авіабомби з-під завалів дістали тіла жінки та дитини

Аварійно-рятувальні роботи завершені.

​У Костянтинівці на місці влучання російської авіабомби з-під завалів дістали тіла жінки та дитини
Костянтиинівка, наслідки обстрілу
Фото: ДСНС

Рятувальники вилучили тіла жінки та дитини на місці влучання авіабомби в Костянтинівці на Донеччині. Рятувальна операція тривала більше доби.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

"На Донеччині на місці влучання авіабомби рятувальники вилучили тіла 2 загиблих осіб, серед яких 1 дитина. Вчора ворожа авіація поцілила у двоповерхівку у місті Костянтинівка, внаслідок чого відбулось її часткове руйнування. Рятувальники ліквідували загоряння будівельного сміття та вилучили тіло 1 загиблого чоловіка 1964 р.н. Сьогодні зранку надзвичайники вилучили з-під завалів тіла жінки 1981 р.н. і хлопчика 2011 р.н", - йдеться в повідомленні.

Аварійно-рятувальні роботи завершені.

Раніше у поліції повідомляли, що майже добу шукають під завалами у Костянтинівці жінку з дитиною.

  • Російські війська обстріляли Костянтинівку 9 квітня. Внаслідок обстрілу обвалився під’їзд будинку. Було відомо про одного загиблого цивільного і двох поранених жінок. Під завалами розпочали пошук жінки з дитиною.
  • Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.
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