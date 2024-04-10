Рятувальники вилучили тіла жінки та дитини на місці влучання авіабомби в Костянтинівці на Донеччині. Рятувальна операція тривала більше доби.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

"На Донеччині на місці влучання авіабомби рятувальники вилучили тіла 2 загиблих осіб, серед яких 1 дитина. Вчора ворожа авіація поцілила у двоповерхівку у місті Костянтинівка, внаслідок чого відбулось її часткове руйнування. Рятувальники ліквідували загоряння будівельного сміття та вилучили тіло 1 загиблого чоловіка 1964 р.н. Сьогодні зранку надзвичайники вилучили з-під завалів тіла жінки 1981 р.н. і хлопчика 2011 р.н", - йдеться в повідомленні.

Аварійно-рятувальні роботи завершені.

Раніше у поліції повідомляли, що майже добу шукають під завалами у Костянтинівці жінку з дитиною.