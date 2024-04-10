​​Ліга чемпіонів набирає обертів: оцінюємо шанси команд на перемогу
​​Ліга чемпіонів набирає обертів: оцінюємо шанси команд на перемогу
Павло Ковтонюк: «Навіть людей не буде для всіх нинішніх лікарень»
Павло Ковтонюк: «Навіть людей не буде для всіх нинішніх лікарень»
Закон про мобілізацію: Питання демобілізації та ротації вилучили, вони увійдуть в окремий законопроєкт
Закон про мобілізацію: Питання демобілізації та ротації вилучили, вони увійдуть в окремий законопроєкт
На війні проти росіян загинув актор Житомирського музично-драматичного театру Андрій Доманський
На війні проти росіян загинув актор Житомирського музично-драматичного театру Андрій Доманський
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Запасних дітей у нас немає: чому в Києві й інших містах майже неможливо викликати таксі з автокріслом
Запасних дітей у нас немає: чому в Києві й інших містах майже неможливо викликати таксі з автокріслом
Про російське громадянство посадовиці Мінюсту Марини Прилуцької повідомив СБУ її колишній свекор
Про російське громадянство посадовиці Мінюсту Марини Прилуцької повідомив СБУ її колишній свекор
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Москва обов'язково надірветься
Москва обов'язково надірветься
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула, 9 отримали поранення

Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула, 9 отримали поранення
Фото: Telegram/Вадим Філашкін

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 9 отримали поранення, повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін. 

Покровський район. У Красногорівці поранено 3 людини. У Соколі Очеретинської громади поранено людину. У Курахівській громаді обстріляні Вовченка, Ганівка, Веселий Гай і Курахове. 

Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні Зарічне, Нове і Терни. У Костянтинівці 1 людина загинула і 2 поранено; пошкоджені 27 приватних будинків, 10 багатоповерхівок, 4 крамниці, 2 інфраструктурні об'єкти і 2 соціальні заклади. У Слов'янську поранено 3 людини

Бахмутський район. У Нью-Йорку пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків і багатоповерхівка. У Сіверську пошкоджено 3 будинки і нежитлову споруду. 

З лінії фронту евакуйовано 259 осіб, у тому числі 23 дитини.

Нагадаємо, вночі сили ППО збили 14 російських "шахедів" із 17. Росіяни атакували українські міста 17-ма дронами, двома крилатими ракетами "Іскандер-К" та однією балістичною ракетою "Іскандер-М".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies