Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 9 отримали поранення, повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Красногорівці поранено 3 людини. У Соколі Очеретинської громади поранено людину. У Курахівській громаді обстріляні Вовченка, Ганівка, Веселий Гай і Курахове.

Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні Зарічне, Нове і Терни. У Костянтинівці 1 людина загинула і 2 поранено; пошкоджені 27 приватних будинків, 10 багатоповерхівок, 4 крамниці, 2 інфраструктурні об'єкти і 2 соціальні заклади. У Слов'янську поранено 3 людини.

Бахмутський район. У Нью-Йорку пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків і багатоповерхівка. У Сіверську пошкоджено 3 будинки і нежитлову споруду.

З лінії фронту евакуйовано 259 осіб, у тому числі 23 дитини.

Нагадаємо, вночі сили ППО збили 14 російських "шахедів" із 17. Росіяни атакували українські міста 17-ма дронами, двома крилатими ракетами "Іскандер-К" та однією балістичною ракетою "Іскандер-М".