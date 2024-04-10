На Херсонщині в руках 10-річної дитини вибухнула гільза

У селі Новорайськ Херсонської області 10-річний хлопчик був поранений внаслідок детонації гільзи, з якою він бавився.

Про це повідомила пресслужба обласної військової адміністрації.

"Він отримав уламкові поранення пальців та кисті. Медики надали потерпілому необхідну медичну допомогу. Нині життю дитини нічого не загрожує", – йдеться у повідомленні.

Як саме до дитини потрапив вибухонебезпечний предмет, не зазначається.