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На Херсонщині в руках 10-річної дитини вибухнула гільза

Медики надали їй необхідну допомогу.

На Херсонщині в руках 10-річної дитини вибухнула гільза
Ілюстративне фото
Фото: соцмережі

У селі Новорайськ Херсонської області 10-річний хлопчик був поранений внаслідок детонації гільзи, з якою він бавився.

Про це повідомила пресслужба обласної військової адміністрації.

"Він отримав уламкові поранення пальців та кисті. Медики надали потерпілому необхідну медичну допомогу. Нині життю дитини нічого не загрожує", – йдеться у повідомленні.

Як саме до дитини потрапив вибухонебезпечний предмет, не зазначається.

  • 4 квітня в Україні стартувала інформаційна кампанія ООН про мінну небезпеку. Особливу увагу приділять вразливим категоріям населення та регіонам, що мають підвищену кількість нещасних випадків, пов'язаних з вибухонебезпечними предметами.
  • Сьогодні Україна є однією з найбільш забруднених мінами країн світу. За два роки від початку повномасштабної війни наземні міни – разом з нерозірваними бомбами, артилерійськими снарядами та іншими вибухонебезпечними наслідками війни – потенційно забруднили майже третину території України. 
  • За даними ДСНС на початок квітня 2024 року, від нещасних випадків, пов’язаних із вибухонебезпечними предметами, загинуло 295 осіб і 663 отримало травми.
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