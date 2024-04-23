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Французький міністр поскаржився на засилля російської пропаганди

Жан-Ноель Барро стверджує, що таким чином РФ може втрутитися у вибори до Європарламенту.

Французький міністр поскаржився на засилля російської пропаганди
Жан-Ноель Барро
Фото: EPA

Міністр у справах Європи французького уряду Жан-Ноель Барро заявив, що країну "заполонила" російська дезінформація.

За його словами, які цитує The Guardian, не минає й тижня, щоб Франція "не стала жертвою скоординованої та навмисної спроби втрутитися у суспільні дебати". Як приклад чиновник наводить появу фейкового сайту міністерства оборони, де стверджувалося, що 200 000 французів будуть мобілізовані на війну в Україні.

Також міністр згадав про фальшиву новину, нібито Франція запровадить жорсткіші умови для в'їзду українців на свою територію - хоча в усьому ЄС наші співгромадяни мають право жити та працювати за програмою тимчасового захисту. 

Барро переконаний, що пропаганда має на меті скомпрометувати прийдешні вибори до Європарламенту та втрутитися у їхні результати. Завдання Кремля - домогтися обрання проросійських кандидатів, які б просували потрібні наративи у парламенті ЄС.

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