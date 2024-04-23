Французький міністр поскаржився на засилля російської пропаганди

Міністр у справах Європи французького уряду Жан-Ноель Барро заявив, що країну "заполонила" російська дезінформація.
За його словами, які цитує The Guardian, не минає й тижня, щоб Франція "не стала жертвою скоординованої та навмисної спроби втрутитися у суспільні дебати". Як приклад чиновник наводить появу фейкового сайту міністерства оборони, де стверджувалося, що 200 000 французів будуть мобілізовані на війну в Україні.
Також міністр згадав про фальшиву новину, нібито Франція запровадить жорсткіші умови для в'їзду українців на свою територію - хоча в усьому ЄС наші співгромадяни мають право жити та працювати за програмою тимчасового захисту.
Барро переконаний, що пропаганда має на меті скомпрометувати прийдешні вибори до Європарламенту та втрутитися у їхні результати. Завдання Кремля - домогтися обрання проросійських кандидатів, які б просували потрібні наративи у парламенті ЄС.
- У TikTok заблокували 24 канали, які поширювали російську пропаганду.
- За твердженням ГУР, Кремль збільшив витрати на пропаганду до пів мільярда доларів.
- 16 депутатів Європарламенту співпрацювали з пропагандистським YouTube-каналом.