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Рятувальники допомагають населенню долати наслідки підтоплень на Черкащині

Зокрема, рятувальники укріплюють і зводять загороджувальні дамби. 

Рятувальники допомагають населенню долати наслідки підтоплень на Черкащині
Рятувальники допомагають населенню долати наслідки підтоплень на Черкащині
Фото: Пресслужба ДСНС

Співробітники ДСНС в місцях підтоплення заплав і понижених прирічкових територій у Черкаській області здійснюють заходи для недопущення погіршення ситуації.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“Де є можливість, разом з курсантами ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля рятувальники укріплюють і зводять загороджувальні дамби”, - розповіли в ДСНС. 

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Крім того, чотири групи бійців ДСНС моніторять ситуацію у Черкаському і Золотоніському районах із використанням БпЛА.

Рятувальники постійно тримають зв’язок з жителями, які відрізані водою від суші, і за необхідності готові надати їм допомогу. 

Рівень небезпеки наразі залишається помаранчевим.

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