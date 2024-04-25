Рятувальники допомагають населенню долати наслідки підтоплень на Черкащині

Співробітники ДСНС в місцях підтоплення заплав і понижених прирічкових територій у Черкаській області здійснюють заходи для недопущення погіршення ситуації.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“Де є можливість, разом з курсантами ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля рятувальники укріплюють і зводять загороджувальні дамби”, - розповіли в ДСНС.

Крім того, чотири групи бійців ДСНС моніторять ситуацію у Черкаському і Золотоніському районах із використанням БпЛА.

Рятувальники постійно тримають зв’язок з жителями, які відрізані водою від суші, і за необхідності готові надати їм допомогу.

Рівень небезпеки наразі залишається помаранчевим.