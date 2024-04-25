На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні

У Херсонській області чоловік підірвався на міні росіян.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
“Подія трапилася у полі, що між селами Костирка та Нововознесенське. Під час обробки землі тракторист наїхав на міну”, - уточнили в ОВА.
Внаслідок вибуху російської міни трактор загорівся.
Чоловік, який перебував за кермом, дивом не отримав травм.
В Херсонській ОВА нагадали, що майже 280 тис. гектарів херсонських земель потенційно заміновані. Тому там небезпечно працювати, допоки їх не обстежать сапери.
- Наразі вдалося розмінувати близько 37% правобережжя Херсонщини.
- У селі Степне на Херсонщині під час польових робіт на російській міні підірвався тракторист. Чоловік отримав численні травми.