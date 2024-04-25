На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні (архівне фото)

У Херсонській області чоловік підірвався на міні росіян.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“Подія трапилася у полі, що між селами Костирка та Нововознесенське. Під час обробки землі тракторист наїхав на міну”, - уточнили в ОВА.

Внаслідок вибуху російської міни трактор загорівся.

Чоловік, який перебував за кермом, дивом не отримав травм.

В Херсонській ОВА нагадали, що майже 280 тис. гектарів херсонських земель потенційно заміновані. Тому там небезпечно працювати, допоки їх не обстежать сапери.