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На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні

Тракторист дивом не отримав травм.

На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні (архівне фото)
Фото: Херсонська облпрокуратура

У Херсонській області чоловік підірвався на міні росіян.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“Подія трапилася у полі, що між селами Костирка та Нововознесенське. Під час обробки землі тракторист наїхав на міну”, - уточнили в ОВА. 

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Внаслідок вибуху російської міни трактор загорівся. 

Чоловік, який перебував за кермом, дивом не отримав травм. 

В Херсонській ОВА нагадали, що майже 280 тис. гектарів херсонських земель потенційно заміновані. Тому там небезпечно працювати, допоки їх не обстежать сапери. 

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