Збірна України з плавання відмовилася від участі в чемпіонаті Європи в Росії

Збірна України з плавання пропустить чемпіонат Європи на короткій воді, який пройде в Казані (Росія) з 2 по 7 листопада, повідомляє "Суспільне спорт".

Спочатку планувалося, що Україна виступить на турнірі в скороченому складі, до якого увійдуть Михайло Романчук та Владислав Бухов. Однак на початку жовтня обидва повідомили Федерації плавання України, що пропустять турнір.

Плани України виступити на турнірі в скороченому складі були пов'язані з тим, що участь у змаганнях на території Росії державним бюджетом не фінансується.