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Збірна України з плавання відмовилася від участі в чемпіонаті Європи в Росії

Змагання пройдуть у Казані.

Збірна України з плавання відмовилася від участі в чемпіонаті Європи в Росії
Михайло Романчук
Фото: glavcom.ua

Збірна України з плавання пропустить чемпіонат Європи на короткій воді, який пройде в Казані (Росія) з 2 по 7 листопада, повідомляє "Суспільне спорт".

Спочатку планувалося, що Україна виступить на турнірі в скороченому складі, до якого увійдуть Михайло Романчук та Владислав Бухов. Однак на початку жовтня обидва повідомили Федерації плавання України, що пропустять турнір.

Плани України виступити на турнірі в скороченому складі були пов'язані з тим, що участь у змаганнях на території Росії державним бюджетом не фінансується.

Григорій МухінГригорій Мухін
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