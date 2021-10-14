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Питання українського Криму залишається на порядку денному ЮНЕСКО

ЮНЕСКО проведе моніторинг ситуації у Криму.

Виконавча рада Організації Об'єднаних Націй з питаннях освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) з переконливою перевагою ухвалила рішення про “Моніторинг ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна)”. Про це йдеться на сторінці посольства України у Франції у соцмережі Facebook.

Рішення ухвалено на основі доповіді Генеральної директорки ЮНЕСКО, підготовленої спільно з українською стороною, Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини, Представником з питань свободи ЗМІ ОБСЄ та іншими.

У доповіді звертається увага на порушення прав людини, руйнувань культурної і природної спадщини, переслідування за вираження поглядів, перешкоджання у доступі до освіти рідною мовою та інші порушення цінностей ЮНЕСКО у Криму.

Фото: facebook.com/ambassadeukraineenfrance

Рішення передбачає, що Генеральний директор ЮНЕСКО має представити наступну доповідь про ситуацію у тимчасово окупованому Криму за результатами моніторингу на 215-й сесії Виконавчої ради.

“Питання українського Криму залишається на порядку денному ЮНЕСКО, незважаючи на усі титанічні зусилля підірвати цей важливий напрям діяльності Організації щодо окупованого українського півострова”, – зазначив надзвичайний та Повноважний Посол України у Франції, Постійний представник України при ЮНЕСКО Вадим Омельченко.

За словами Омельченка, це перемога як України і її партнерів, так і всього цивілізованого світу, принципів міжнародного права і здорового глузду. “16:11 на нашу користь. І ми на цьому точно не зупинятимемось”, – додав він.

Дипломат подякував за системну роботу колег з групи друзів України в ЮНЕСКО, проактивну позицію Франції, а також підримку партнерів з Канади, Великої Британії та ЄС, які, не будучи членами Виконради, висловили свою підтримку Україні у залі голосування. А також делегації Афганістану, яка віддала свій голос на підтримку сьогоднішнього рішення.

Фото: facebook.com/ambassadeukraineenfrance

“І, звичайно, вкрай символічно, що ми отримали такий важливий результат саме сьогодні у День Захисників України і свято Св. Покрови. Під захистом і покровом продовжуємо нашу боротьбу за справедливість та відновлення територіальної цілісності України”, – зазначив Омельченко.

Нагадаємо, Росія привласнила в окупованому Криму понад 4 тисячі пам'яток. В ЮНЕСКО зазначають, що російська окупація Криму змінила сприйняття історико-культурної спадщини України як державою, так і суспільством.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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