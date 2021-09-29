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Збірна України з біатлону поповниться російською спортсменкою

Дар'я Сидорова чекає на українське громадянство.

Збірна України з біатлону поповниться російською спортсменкою
Дар'я Сидорова
Фото: Instagram

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак повідомив, що росіянка Дар'я Сидорова набуде українське громадянство і виступатиме за нашу національну команду.

"Зараз ми чекаємо указу президента про її громадянство. Тільки-но буде указ і вона отримає паспорт, поступить у Київський державний університет і, сподіваюся, виступатиме на Універсіаді в грудні цього року", - заявив функціонер в ексклюзивному інтерв'ю "Суспільне Спорт".

Бринзак також розповів, що 22-річна Сидорова буде готуватися до пекінської Олімпіади-2022.

"Даша поступово буде адаптуватися в Україні, намагатиметься потрапити в команду вже наступного року для підготовки до нового олімпійського циклу.

Я бачу в ній перспективи. Вона дуже добре біжить. Навіть у спринті було видно, що в неї другий хід, тільки на першому колі програла три секунди Блашко, а в інших виграла. Тим паче, у неї була хвороба, тому в переслідуванні вона не бігла - ми зняли її спеціально. Вона дуже гарна і молода спортсменка з потенціалом. Думаю, вона нам допоможе", - з надією заявив Бринзак.

Григорій МухінГригорій Мухін
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