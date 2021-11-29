Ковід в Україні: за добу 5,8 тис. захворілих і майже 300 смертей

У неділю зробили майже 94 тис. щеплень.

У неділю, 28 листопада, в Україні підтвердили 5 804 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, недугу діагностували у 530 дітей та 72 медпрацівників.

За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, вчора було госпіталізовано 2 082 людини, подолали хворобу 10 477 осіб, 297 пацієнтів з коронавірусом померли.

Найбільше випадків коронавірусної хвороби 28 листопада підтвердили на Дніпропетровщині (473), у Донецькій області (457), Києві (431), Миколаївській (401) та Вінницькій областях – 9373.

За весь час пандемії в Україні захворіли 3 427 827 осіб, одужали від коронавірусу 2 920 714 людей, від ускладнень ковіду померли 85 414 українців.

За добу від COVID-19 вакцинувалися 93 970 осіб, з них 31 069 отримали першу дозу щеплення. Від початку вакцинальної кампанії щеплено понад 13,3 млн українців, завершили імунізацію майже 11 млн осіб.

Нагадаємо, у Південній Африці виявили новий мутований варіант коронавірусу B.1.1.529. Він отримав назву омікрон. ВООЗ надала йому статус такого, що "викликає занепокоєння" (VOC). Від відомих раніше варіантів вірусу SARS-CoV-2 омікрон відрізняється великою кількістю мутацій.

На думку низки експертів, антитіла можуть гірше справлятися з ним, а вакцини, що використовуються зараз, можуть виявитися менш ефективними. Однак вагомих наукових даних про те, наскільки цей варіант вірусу небезпечний насправді, наразі немає.