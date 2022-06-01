У Миколаєві снаряди окупантів розривалися просто у дворах багатоповерхівок

Внаслідок сьогоднішніх обстрілів окупантів у Миколаєві снаряди розривалися просто у дворах багатоквартирних будинків.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Продовжуючи вкривати підступи до своїх позицій артилерійсько-мінометним вогнем, ворог не гребує обстрілами населених пунктів касетними боєприпасами з реактивних систем залпового вогню “Торнадо-С” та гармат ствольної далекобійної артилерії "Піон" калібром 203 мм. Саме так сьогодні був атакований Миколаїв”, – йдеться у повідомлені.

Снаряди РФ також нищили господарські споруди, гаражі містян і шкодили мережу електропостачання.

“В багатьох будинках вибиті шибки. Декілька снарядів розірвалися на городах приватних домогосподарств. Жертв та постраждалих немає”, – зазначили в ОК.

Нагадаємо, 30 травня у в Миколаївській області поранення внаслідок російських обстрілів отримали 14 людей.