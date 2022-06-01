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У Миколаєві снаряди окупантів розривалися просто у дворах багатоповерхівок

Снаряди РФ нищили господарські споруди, гаражі містян і шкодили мережу електропостачання. 

У Миколаєві снаряди окупантів розривалися просто у дворах багатоповерхівок
Наслідки обстрілу Миколаєва, ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Внаслідок сьогоднішніх обстрілів окупантів у Миколаєві снаряди розривалися просто у дворах багатоквартирних будинків.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Продовжуючи вкривати підступи до своїх позицій артилерійсько-мінометним вогнем, ворог не гребує обстрілами населених пунктів касетними боєприпасами з реактивних систем залпового вогню “Торнадо-С” та гармат ствольної далекобійної артилерії "Піон" калібром 203 мм. Саме так сьогодні був атакований Миколаїв”, – йдеться у повідомлені. 

Снаряди РФ також нищили господарські споруди, гаражі містян і шкодили мережу електропостачання. 

“В багатьох будинках вибиті шибки. Декілька снарядів розірвалися на городах приватних домогосподарств. Жертв та постраждалих немає”, – зазначили в ОК.

Нагадаємо, 30 травня у в Миколаївській області поранення внаслідок російських обстрілів отримали 14 людей.

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