Обидва ці досягнення є важливішими, ніж оборона Сєверодонецька.

Російські сили все більше зосереджуються на наступі на Слов'янськ з південного сходу від Ізюму та на захід від Лиману.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Окупанти просуваються у самому Сєвєродонецьку та навколо нього.

“Російські війська, ймовірно, сподіваються наступати на Лисичанськ із Тошківки, щоб уникнути бою через річку Сіверський Донець із боку Сєвєродонецька”, – йдеться у ключових висновках від 31 травня.

Угруповання РФ у Херсонській області можуть відчувати на собі тиск обмеженого українського контрнаступу на північному заході регіону, адже зараз Росія сконцентрована на захопленні Сєвєродонецька.

“Концентрація Москви на захопленні Сєверодонецька та Донбасу загалом продовжує створювати вразливі місця для Росії у життєво важливій Херсонській області України, де продовжується контрнаступ українських сил. Херсон – критична місцевість, бо це єдина область України, де російські сили утримують позиції на західному березі Дніпра”, – зазначили аналітики.

Якщо Росія зможе зберегти сильний плацдарм у Херсоні, коли бойові дії припиняться, вона матиме дуже сильну позицію, з якої можна буде розпочати вторгнення в майбутньому. Водночас, якщо ЗСУ повернуть собі Херсон, Україна буде набагато сильнішою, щоб захистити себе від майбутнього нападу Росії.

“Цей стратегічний розрахунок, в принципі, повинен призвести до того, що Росія виділить достатню бойову міць для утримання Херсона. Але президент Росії Володимир Путін натомість вирішив зосередити всі сили та ресурси, які можна зібрати, у відчайдушній та кривавій спробі захопити райони східної України, які принесуть йому здебільшого символічні вигоди. Успішні українські контрнаступи в Херсоні, що продовжуються, свідчать про те, що українське командування усвідомлює ці реалії і користується вразливими місцями, створеними рішеннями Путіна”, – йдеться у звіті.

У ISW додали, що грамотна українська розстановка пріоритетів у контрнаступальних та оборонних операціях виштовхнула росіян майже за межі артилерійської досяжності Харкова та зупинила наступ росіян з Ізюму – обидва ці досягнення є важливішими досягненнями, ніж оборона Сєверодонецька.

“Керівництву України довелося зробити неймовірно важкий вибір у цій війні, і загалом воно зробило правильний вибір принаймні на рівні стратегічних пріоритетів, а також у темпах, масштабах та амбітності своїх контрнаступів. Ось чому Україна все ще має хороші шанси зупинити, а потім звести нанівець успіхи, які нині отримує Росія”, – додали американці.