Зузана Чапутова пообіцяла усій Європі розповідати про те, що накоїли росіяни в Україні.

Президентка Словаччини Зузана Чапутова під час свого офіційного візиту до України відвідала звільнені від російської окупації Бородянку та Ірпінь.

Про це повідомив голова Київської обласної держадміністрації Олексій Кулеба у своєму Telegram-каналі.

"Закордонні партнери були шоковані побаченим у Бородянці та Ірпені", - написав він.

Кулеба зазначив, що Словаччина є однією з країн-партнерів, які надають Україні значну частину гуманітарної допомоги.

Також наразі у Київській області працюють як міжнародні експерти дві слідчі групи зі Словаччини, які документують воєнні злочини, скоєні росіянами у Бучі та Бородянці.

"Мої очі та вуста говоритимуть про те, що я бачу, усій Європі. Ми надаватимемо і гуманітарну, і військову допомогу надалі. Також приймаємо і прийматимемо українських біженців. Ми захоплюємось Україною, її хоробрістю та безстрашністю", - процитував Кулеба слова Чапутової.

Фото: Голова Київської ОВА Олексій Кулеба

Фото: Голова Київської ОВА Олексій Кулеба

Нагадаємо, 9 травня Ірпінь та Бородянку відвідала генсекретарка Ради Європи Марія Пейчинович Бурич.

Бородянка Бучанського району була захоплена росіянами з перших днів війни. Ворог рівняв її з землею, завдаючи ударів з різноманітного озброєння. Під час окупації російські війська не дозволяли відкривати зелені коридори для евакуації мирних мешканців.

1 квітня Бородянка була звільнена. Після зачистки територій Київщини зʼясувалися масштаби звірств, які вони чинили з мирними мешканцями. З дітьми, жінками, літніми людьми, чоловіками – усіма без винятку. Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова зазначала, що в Бородянці була найгірша ситуація з жертвами російських військових злочинів на Київщині.

Ірпінь є одним з найбільш постраждалих міст Київської області. Від російських військ його звільнили 28 березня. Нині в місті відновили автомобільне сполучення й електропостачання. Унаслідок бойових дій 70% міста Ірпінь було пошкоджено. Для відновлення всієї інфраструктури Ірпінської громади після масштабних руйнувань необхідно 1 мільярд доларів.