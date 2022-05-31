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Президентка Словаччини відвідала Бородянку та Ірпінь

Зузана Чапутова пообіцяла усій Європі розповідати про те, що накоїли росіяни в Україні.

Президентка Словаччини відвідала Бородянку та Ірпінь
Зузана Чапутова
Фото: Голова Київської ОВА Олексій Кулеба

Президентка Словаччини Зузана Чапутова під час свого офіційного візиту до України відвідала звільнені від російської окупації Бородянку та Ірпінь.

Про це повідомив голова Київської обласної держадміністрації Олексій Кулеба у своєму Telegram-каналі.

"Закордонні партнери були шоковані побаченим у Бородянці та Ірпені", - написав він.

Кулеба зазначив, що Словаччина є однією з країн-партнерів, які надають Україні значну частину гуманітарної допомоги.

Також наразі у Київській області працюють як міжнародні експерти дві слідчі групи зі Словаччини, які документують воєнні злочини, скоєні росіянами у Бучі та Бородянці.

"Мої очі та вуста говоритимуть про те, що я бачу, усій Європі. Ми надаватимемо і гуманітарну, і військову допомогу надалі. Також приймаємо і прийматимемо українських біженців. Ми захоплюємось Україною, її хоробрістю та безстрашністю", - процитував Кулеба слова Чапутової.

Фото: Голова Київської ОВА Олексій Кулеба

Фото: Голова Київської ОВА Олексій Кулеба

Нагадаємо, 9 травня Ірпінь та Бородянку відвідала генсекретарка Ради Європи Марія Пейчинович Бурич.

Бородянка Бучанського району була захоплена росіянами з перших днів війни. Ворог рівняв її з землею, завдаючи ударів з різноманітного озброєння. Під час окупації російські війська не дозволяли відкривати зелені коридори для евакуації мирних мешканців.

1 квітня Бородянка була звільнена. Після зачистки територій Київщини зʼясувалися масштаби звірств, які вони чинили з мирними мешканцями. З дітьми, жінками, літніми людьми, чоловіками – усіма без винятку. Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова зазначала, що в Бородянці була найгірша ситуація з жертвами російських військових злочинів на Київщині.

Ірпінь є одним з найбільш постраждалих міст Київської області. Від російських військ його звільнили 28 березня. Нині в місті відновили автомобільне сполучення й електропостачання. Унаслідок бойових дій 70% міста Ірпінь було пошкоджено. Для відновлення всієї інфраструктури Ірпінської громади після масштабних руйнувань необхідно 1 мільярд доларів

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