США та союзники працюють над постачанням Україні протикорабельних ракет, – посадовець Білого дому

Високопосадовець Білого дому підтвердив “Голосу Америки”, що США та союзники працюють над постачанням Україні протикорабельних ракет для посилення її морських кордонів.

“Ми підтримуємо Україну та працюємо, щоб допомогти їй покращити її прибережну оборону. У рамках цих зусиль ми надаємо Україні безпілотні судна берегової оборони. Ми також співпрацюємо з союзниками та партнерами над наданням Україні протикорабельних ракет і систем. Ми щодня постійно спілкуємося з українцями щодо їхніх потреб”, – сказав чиновник.

Він додав, що США є і “надалі буде світовим лідером у наданні найбільшої в історії допомоги Україні у сфері безпеки”.

Видання зазначає, що три тижні тому високопосадовець Білого дому повідомив, що адміністрація Джозефа Байдена працює над тим, щоб передати передові протикорабельні ракети в руки українських військових, щоб допомогти їм подолати морську блокаду Росії українських портів.

Ці заяви лунали на тлі побоювань, що більш потужна зброя, яка може потопити російські військові кораблі, посилить конфлікт.

Нагадаємо, ще у квітні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україні потрібні літаки, протикорабельні ракети, бронетранспортери, важкі системи ППО.

У травні троє американських чиновників і два джерела в Конгресі США заявили Reuters, що Білий дім розглядає два варіанти для передачі Україні – "Гарпун" виробництва Boeing і Naval Strike Missile від Kongsberg і Raytheon Technologies. Їх можуть надати безпосередньо США або ж їхні європейські союзники, які мають такі ракети.