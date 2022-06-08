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У США інвесторам заборонили купувати російські борги та акції на вторинному ринку

Ці обмеження є додатком до існуючої заборони на купівлю нових емісій.

У США інвесторам заборонили купувати російські борги та акції на вторинному ринку

Міністерство фінансів США заборонило фінансовим керуючим країни купувати будь-які російські боргові зобов’язання або акції на вторинних ринках.

Про це пише reuters.com.

Ці обмеження є додатком до існуючої заборони на купівлю нових емісій.

“Попри жорсткі санкції Вашингтону в останні місяці, американцям все ще дозволялося торгувати на вторинних ринках активами на сотні мільярдів доларів, які вже перебувають в обігу”, – йдеться у повідомленні.

У Мінфіні пояснили, що заборона поширюється на весь російський борг і що зміни торкнуться акцій усіх російських компаній, а не лише тих, які конкретно вказані в санкціях.

Правила, як і раніше, дозволяють інвесторам зі США продавати або продовжувати володіти російськими активами, якими вони вже володіють. Купівля акцій американських фондів, що містять російські боргові зобов'язання чи акції, також залишиться можливим.

Західні фонди вже масово позбувалися російських активів з початку війни в Україні.

За даними американського банківського холдингу Morgan Stanley, російський державний і корпоративний борг на міжнародних ринках на початку року склав трохи більше 472 мільярдів доларів, що робить його одним з найбільших пулів активів на ринках, що розвиваються, після Мексики, Індонезії та Туреччини.

Нагадаємо, у квітні Міністерство фінансів США заборонило Росії виплачувати державний борг грошима, замороженими на західних рахунках у межах санкцій.

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