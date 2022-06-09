Рада Європи засудила смертний вирок для трьох бійців Інтернаціонального легіону оборони України

Генсек Ради Європи вважає, що смертній карі не місце на європейському континенті.

Смертні вироки, винесені сьогодні трьом бійцям Інтернаціонального легіону оборони України,засуджуються Радою Європи.

Про це повідомила генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.

«Я рішуче засуджую вироки до смертної кари, винесені сьогодні в окупованому українському місті Донецьку. Смертна кара несумісна з людською гідністю і є нелюдським і таким, що принижує гідність, поводженням. Їй не місце на європейському континенті”, - написала Марія Пейчинович-Бурич.

Вона закликала від імені Ради Європи підтримувати загальні європейські принципи прав людини, з якими це рішення несумісне.

Нагадаємо, в ОРДО так званий суд засудив до смертної кари трьох бійців Інтернаціонального легіону оборони України.

В Інтернаціональному легіоні раніше оприлюднили заяву щодо інформації про смертні вироки для своїх бійців.

Також український Генштаб оприлюднив заяву щодо статусу іноземних громадян та осіб без громадянства, які беруть участь у бойових діях на території України в складі ЗСУ.