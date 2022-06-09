Цвіт Чернігівщини. Частина третя. 30 кілометрів до кордону з окупантами
Цвіт Чернігівщини. Частина третя. 30 кілометрів до кордону з окупантами
Як Україна врятувала Землю від чергової світової війни
Як Україна врятувала Землю від чергової світової війни
Ворог розмістив дивізіон "Іскандер-М" біля адмінмежі з Херсонщиною і десятки танків у 35 км від Запоріжжя
Ворог розмістив дивізіон "Іскандер-М" біля адмінмежі з Херсонщиною і десятки танків у 35 км від Запоріжжя
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Сергій Жадан: «Цей дощ надовго. Говорю не про термін війни, а про термін потрясіння, його масштаб»
Сергій Жадан: «Цей дощ надовго. Говорю не про термін війни, а про термін потрясіння, його масштаб»
В ОК “Південь” повідомили про важку ситуацію в Бериславському районі Херсонщини
В ОК “Південь” повідомили про важку ситуацію в Бериславському районі Херсонщини
ЗСУ подякували Франції за артилерійські установки Caesar
ЗСУ подякували Франції за артилерійські установки Caesar
Паспорт із тризубом. Кому і за що Порошенко та Зеленський давали українське громадянство
Паспорт із тризубом. Кому і за що Порошенко та Зеленський давали українське громадянство
ГоловнаСуспільствоВійна

Криворізький район під постійними ворожими обстрілами, - Валентин Резніченко

Через обстріли села та міста засіяні касетними боєприпасами.

Криворізький район під постійними ворожими обстрілами, - Валентин Резніченко
Фото: Валентин Резніченко

Криворізький район Дніпропетровської області перебуває під постійними обстрілами окупаційної російської армії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облвійськадміністрації (ОВА) Валентин Резніченко.

Він уточнив, що найбільше потерпають Зеленодольська та Широківська громади, де загинули 6 людей. 

В них вже зруйновано та пошкоджено 179 житлових будинків, 2 школи, дитсадок і лікарня. 

Резніченко зазначив, що через обстріли люди часто залишаються без газу, світла та води.

Раніше повідомлялось, що вночі 9 червня російські війська вчергове обстріляли Дніпропетровську область. Окупанти пʼять разів вдарили по Зеленодольській громаді.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також