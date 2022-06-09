Криворізький район під постійними ворожими обстрілами, - Валентин Резніченко

Через обстріли села та міста засіяні касетними боєприпасами.

Криворізький район Дніпропетровської області перебуває під постійними обстрілами окупаційної російської армії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облвійськадміністрації (ОВА) Валентин Резніченко.

Він уточнив, що найбільше потерпають Зеленодольська та Широківська громади, де загинули 6 людей.

В них вже зруйновано та пошкоджено 179 житлових будинків, 2 школи, дитсадок і лікарня.

Резніченко зазначив, що через обстріли люди часто залишаються без газу, світла та води.

Раніше повідомлялось, що вночі 9 червня російські війська вчергове обстріляли Дніпропетровську область. Окупанти пʼять разів вдарили по Зеленодольській громаді.