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До Литви приїхало понад 14 тисяч українських біженців

Зібраних 2,2 млн євро має вистачити біженцям до квітня.

До Литви приїхало понад 14 тисяч українських біженців
Фото: dpsu.gov.ua

У Литву прибули майже 14 тисяч біженців з України. Про це розповідає національна телерадіокомпанія LRT.

Литовські некомерційні організації повідомляють, що зібраних 2,2 млн євро пожертвувань, які були передані Червоному Хресту, має вистачити для виділення біженцям до квітня.

Також для українців організують безкоштовне вивчення литовської мови, зазначає Вільнюське міське самоврядування. 

Навчання перших груп розпочнеться вже 16−18 березня, далі буде сформовано й інші групи. Курс навчання складається з 25 занять, тривалість — 3 місяці. Наголошено, що учасникам нададуть усі необхідні для занять матеріали.

Уроки будуть проводити студенти-волонтери та викладачі філологічного факультету Вільнюського університету

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