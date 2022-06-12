У Сербії підтвердили затримання ексголови відділу внутрішньої безпеки СБУ Наумова, – ЗМІ

Його підозрюють у відмиванні коштів.

Міністерство внутрішніх справ Сербії підтвердило затримання громадянина України А.Н., 1982 року народження, якого підозрюють у відмиванні грошей.

За даними сербських ЗМІ, йдеться про Андрія Наумова – колишнього керівника відділу внутрішньої безпеки СБУ, пише Радіо Свобода.

За даними ЗМІ, він був затриманий разом із громадянином Німеччини, який був його водієм.

Затримання відбулося на кордоні з Північною Македонією. У машині Наумова виявили 600 000 євро, 125 000 доларів, два цінні смарагди.

Згідно із сербським законодавством, чоловіків попередньо увʼязнили на дві доби. Після цього вони мають постати перед слідчим суддею.

Наумов виїхав з України за кілька годин до повномасштабного вторгнення Росії. У квітні президент Володимир Зеленський позбавив звань його та ще одного генерала СБУ.

Андрій Наумов – фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт та корупційні схеми на митниці. Фігурував у розслідуванні про набуття елітного майна, неспівставного з офіційними доходами держслужбовця.