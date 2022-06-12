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​Китай ніколи не надавав зброю Росії у її війні проти України, – міністр оборони Вей Фенхе

Китайський чиновник охарактеризував китайсько-російські відносини як «партнерство, а не союз».

​Китай ніколи не надавав зброю Росії у її війні проти України, – міністр оборони Вей Фенхе
Вей Фенхе

Міністр оборони Китаю Вей Фенхе заявив у неділю, що Пікін ніколи не надавав зброю Росії у її війні проти України.

Про це повідомляє The Washington Post

«Дозвольте пояснити, що з точки зору українського питання, Китай ніколи не надавав Росії матеріальної підтримки», – сказав Вей, відповідаючи на питання про все більш тісні зв’язки Китаю з Москвою.

При цьому китайський чиновник охарактеризував китайсько-російські відносини як «партнерство, а не союз».

«Це не націлено на будь-яку третю країну», – сказав він, додавши, що відносини та співпраця Китаю з Росією «будуть продовжувати зростати».

Вей Фенхе також повторив традиційну позицію Пекіна про те, що Сполучені Штати винні в ескалації конфлікту, надаючи Україні зброю і підтримку та керуючи міжнародними санкціями проти Росії.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив у межах Української дискусії в Давосі заявив, що Україну влаштовує політика Китаю, який вирішив стояти осторонь. "Це краще, ніж допомагати Російській Федерації. І хочеться вірити, що за спиною Китай не буде проводити іншу політику", – зазначив він.

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