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​Влада Швеції заборонила компанії Tetra Pack експорт продукції до Росії

Експорт картону, паперу та фарби було заборонено в рамках п'ятого пакету санкцій ЄС.

​Влада Швеції заборонила компанії Tetra Pack експорт продукції до Росії
Фото: Єлизавета Серватинська

Національна рада з питань торгівлі Швеції не дозволила пакувальному гіганту Tetra Pak ввозити в Росію необхідну для виробництва продукцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Dagens Nyheter.

Зазначається, що експорт картону, паперу та фарби було заборонено в рамках п'ятого пакету санкцій ЄС, ухваленого 8 квітня.

Два тижні тому Tetra Pak звернулася до влади Швеції з проханням дозволити експорт до РФ "з гуманітарних міркувань". Виробник, який, за його даними, виробляє сім із десяти упаковок молока та соків, що продаються в Росії, просив зробити виняток, щоб мати можливість надавати дітям "гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування".

Крім того, Tetra Pak у своєму зверненні передбачала, що переривання експорту може мати не ті наслідки, на які розраховують західні країни - Росія отримає "доступ до технологій, яких вона зараз не має".

Проте, рада не погодилася з компанією і в дозволі відмовила.

"Те, що заявила компанія Tetra Pak, і вивчення справи в цілому не показує з достатньою силою, що експорт та доставка необхідні з гуманітарних причин", -  йдться у відповіді.

Нагадаємо, шостий пакет санкцій ЄС щодо Росії був узгоджений наприкінці травня та набув чинності в Євросоюзі на початку червня. Ним передбачено заборону на імпорт сирої нафти та деяких нафтопродуктів із Росії. Зазначається, що поетапна відмова від сирої нафти займе у ЄС близько півроку, а від нафтопродуктів - до восьми місяців.

Крім того, санкції передбачають відключення від міжнародної системи SWIFT ще трьох російських банків - Сбербанку, "Московского кредитного банка" і "Россельхозбанка". Крім них, із системи виключать Білоруський банк розвитку та реконструкції.

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